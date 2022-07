the reader

Parece que todos los días la tecnología se hace cargo de otro trabajo, y estas ocupaciones obsoletas no son una excepción. Y es que los tiempos cambian, y debido a la tecnología, aquellas profesiones que no se actualizan, pues, deben desaparecer, porque no se adaptan a la actualidad.

En el caso de profesiones que existen desde el comienzo de los tiempos, muchas han desaparecido, pero no es así el caso de los cerrajeros, ya que a pesar de ser uno de los oficios más antiguos conocidos, se han ido adaptando a través de las época, pasando desde hacer cerraduras de madera en los tiempos de Egipto y Mesopotamia, pasando por la revolución industrial y adaptando las cerraduras haciéndolas más sofisticadas, con la introducción de metales, hasta llegar hoy en día a especializarse en cerraduras inteligentes y sofisticados sistemas de vigilancia.

Aquí se presentarán algunas profesiones que han desaparecido, al menos en la mayor parte del mundo, ya que en algunos sitios se han conservado más que todo por tradición y cultura.

Lechero

Todas las mañanas de la década de 1950, como un reloj, el lechero entregaba botellas y jarras llenas hasta el borde de leche. Si tenía suerte, a veces incluso le entregaba otros elementos esenciales de la cocina como huevos y mantequilla.

Con el auge de la refrigeración doméstica, la leche se mantuvo, pero la profesión expiró. Pero no ha sido así en Inglaterra, ya que ha sido una profesión que se ha mantenido por siglos, de hecho, hasta hace poco se creía que existían alrededor de cinco mil lecheros en Inglaterra, y hoy en día con la pandemia ha sido una profesión que ha retornado, y no sólo por lo práctico de tener quien te lleve alimentos lácteos frescos a tu casa.

Operador de ascensor.

Los ascensores no siempre se movían con solo presionar un botón. En el pasado, los operadores de ascensores estaban a cargo de controlar todo, desde las puertas y la dirección hasta la velocidad y la capacidad de la cabina del ascensor, muchas capas, o deberíamos decir niveles, hasta la posición.

En los años 50, los ascensores automáticos se hicieron más comunes y las personas tuvieron que presionar su propio botón, aún en algunos edificios públicos o gubernamentales se mantienen los ascensoristas.

Los operadores de Central Telefónica

Desde los comienzos de las comunicaciones conectaban las llamadas telefónicas, también las de larga distancia y dirigieron la comunicación antes de que el intercambio digital cambiara el juego. A principios de los 80, el puesto quedó obsoleto.

Mecanógrafos

Los mecanógrafos todavía están en demanda hoy, solo que sin la máquina de escribir. En la década de 1940, los mecanógrafos ocupaban puestos populares en las industrias editorial, administrativa y de oficina. El rol de hoy simplemente se ha actualizado con computadoras.

Farolero

Un farolero a finales del siglo XIX y principios del XX era precisamente eso: alguien que trabaja para encender farolas. Una profesión que desapareció con la llegada del alumbrado eléctrico.

Sereno

El sereno era el encargado de vigilar las calles y regular la iluminación en horario nocturno; y, en algunos casos, de abrir las puertas. Esta figura existió en España y en algunos países de Sudamérica.

Pregonero

En distintos países la figura del pregonero era vital para conocer las noticias e informes más relevantes en las comunidades. En España y sus colonias, los pregoneros daban a conocer los informes oficiales, información importante, el estado del clima.

Hoy en día tenemos la prensa, la televisión y twitter.