Sistemas de seguridad Do It Yourself

Existen en el mercado una variedad de sistemas de seguridad que no requieren de habilidades o conocimientos avanzados para instalarlos o manejarlos, el ahorro en la instalación y el hecho de no tener que conectarse a una oficina de seguridad centralizada son algo importante.

Dichos sistemas tienen alta demanda, como lo es el sistema de seguridad Do It Yourself, ya que su sistema de alarma se puede activar en cualquier momento sin importar la hora. Imagina que estás pasando la noche en casa de un amigo o de vacaciones en la playa y te llega un mensaje a tu smartphone del sistema de seguridad.

Siempre existen problemas potenciales de comunicación, si la batería de tu teléfono se termina en el momento equivocado o no tienes cobertura en el lugar donde estás, en ese momento los malhechores ingresan al inmueble.

El sistema de seguridad te intenta advertir de la situación, pero no estás disponible, los mensajes no llegan, estas son situaciones que pueden ocurrir, si eres totalmente responsable de la protección del hogar, no habrá nadie que supervise el sistema.

Por lo tanto, es necesario contratar algo de ayuda profesional, para que realice un monitoreo 24/7 del sistema de seguridad.

Dispositivos inteligentes en el hogar

Los componentes de los hogares inteligentes no relacionados con los sistemas de seguridad, también te dejan comprobar cómo va todo por casa, un timbre inteligente puede usarse para ver y hablar con las visitas, si estás al otro lado del mundo.

También se puede enviar un comando a la cerradura inteligente para que puedan ingresar al inmueble, o configurar que la puerta se abra automáticamente para alguien en concreto. Como, por ejemplo, personal que se encarga de la limpieza.

Las luces inteligentes se pueden encender de repente si hay alguien rondando en el patio y tú te encuentras fuera, muchas veces esto suele ser suficiente para espantar los malhechores, muchos fabricantes ofrecen el sistema de iluminación a distancia, con lo que las luces simulan tu presencia encendiendo y apagando en ciertos momentos.

La Inteligencia Artificial en el hogar

La Inteligencia Artificial, a diferencia de los dispositivos inteligentes, son capaces de aprender y adaptarse, dentro de las tecnologías de seguridad, estos están preparados para distinguir las amenazas reales de las imaginarias, diferenciar entre un ladrón allanando la casa y tu hijo trepando por una ventana.

La alarma alertará con menor frecuencia, de manera que los usuarios y el personal de seguridad están atentos cuando esta se enciende, por ejemplo, el reconocimiento facial permite que el sistema otorgue luz verde a los residentes, visitas habituales, familiares y amigos.

Es muy pronto para reemplazar a las personas en las tareas de monitorización de los sistemas de seguridad, estos y otras tecnologías de protección se están volviendo flexibles, autónomas y accesibles, en el futuro más gente supervisa la seguridad de sus hogares en tiempo real y responder de forma efectiva a los incidentes.

La transición hacia los sistemas de seguridad independiente, las soluciones inteligentes requieren un mayor conocimiento de la seguridad de la información por parte de los usuarios.