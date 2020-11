El virus del Covid-19 ahora es más contagioso

A casi diez meses luchando con la pandemia, la situación que se presenta en muchos países, especialmente ahora en Europa no es nada alentadora, todos estamos clamando por una vacuna, peor que sea segura, ya que cuando se cree que lo peor ha pasado pues llegan nuevas sorpresas.

Y es que este coronavirus es un virus que está en constante mutación, y ahora se hace mas contagioso, razón pro la cual hay una gran número de personas que han llenado de nuevo los hospitales de los principales países de Europa, y la situación en Estados Unidos, país con mayor número de contagios, parece no dar tregua.

Nunca hay que dejar de lado la seguridad

Este virus se combate con precauciones, con higiene extrema y con medidas de bioseguridad, pero hay que estar conscientes de que cada quien es responsable de evitar contagiar a otros y de contagiarse a sí mismos, por lo menos, hay que hacer la lucha, y no ponérsela fácil al covid-19.

Se acerca navidad, y nos tocara convivir on el virus

Ya el saber que hay que cuidarse del virus es parte de nuestra rutina diaria, no podemos olvidar el tapa bocas, es como nuestro novio, si lo dejamos olvidamos, pues hay que devolvernos, es la nueva realidad qué métodos estamos enfrentando.

Y es que lo que parecía iba a durar solo un par de meses, ya va por casi diez y parece que en navidad estaremos celebrando con el tapabocas, una época difícil, porque diciembre es un mes para compartir en familia, para celebrar, y mucho no podrán hacerlo, ya que gran parte de las ciudades de Europa están en confinamiento.

Hay que aprender de esta situación, y saber que si no te has contagiado, puedes hacerlo en cualquier momento, de manera que no hay que bajar la guardia, en ningún momento hay que descuidarse, y es que ahora el virus es más contagioso, y si no tienes las condiciones, puede hacer estragos en tu cuerpo.

No hay que bajar la guardia frente a este enemigo poderoso

El virus parece hacerse más resistente y mas contagioso cada día, de manera que no hay que bajar la guardia ante él, aunque es lógico que ya estés cansado de lavarte tanto las manos y de llevar el tapabocas puesto todo el tiempo, hablar a distancia, y que nadie entienda tus gestos.

Pero toda la higiene extrema y la incomodidad del tapabocas es necesaria para que podamos superar esta situación, porque los contagios de void-19 no solo son culpa del virus como tal, sino también responsabilidad de nosotros como sociedad, que no hemos logrado entender que juntos es que podemos detener este virus.